Dorothea Döllefeld, Ehrenmitglied im TV Eintracht seit 2012, feiert in diesem Monat ihren 80. Geburtstag. Angefangen hat sie 1962 im TV Eintracht bei den Montagsfrauen unter Paula Vettermann, danach ging es zudem zum Turnen am Freitagabend und schließlich auch zum Volleyball, wo sie jahrelang zur erfolgreichen Stadtliga-Damen-Mannschaft des Vereins unter Egon Paßmann gehörte.

erfolgreiche Volleyball-Damen-Hobby-Mannschaft unter Trainer Egon Passmann um 1975 mit Dorothea Döllefeld (vorne links)

hochgeladen von Martina Seeliger

Ihre sportlichen Erfolge waren vielfältig, mehrfach Vereinsmeisterin im Turnen, auch in der Leichtathletik war sie erfolgreich, was heute oft vergessen wird, denn der TV Eintracht hatte in früheren Zeiten auch eine Leichtathletikabteilung. 1986 wurde sie Gau-Turnfestsiegerin in Hörde im Orientierungswandern.

aktive Turnerin am Freitagabend bis heute! (untere Reihe, zweite von rechts)

Aber Dorothea Döllefeld war nicht nur aktives Mitglied, sie hat im Verein auch mitgeprägt, als Übungsleiterin im Kinder-, Jugend-, Frauen- und Jedermann-Turnen, im Vorstand als Kinderturnwartin und Frauenturnwartin und nicht zuletzt bei der Gestaltung zahlreicher Veranstaltungen und Vereinsfeste durch Auftritte und Tänze ihrer Gruppen. Immer wenn sie bei Vorstandswahlen gefragt wurde, ob sie das Amt annähme kam ein „Aber gerne“ zurück, was ihr viele Sympathien einbrachte und uns zeigt, dass ein Ehrenamt nicht nur Belastung sondern auch Wertschätzung mit sich bringen kann.

Dorothea döllefeld als Übungsleiterin der Montagsfrauen 1989

All diese Verdienste um den Verein sind dem Vorstand nicht verborgen geblieben und sie wurde unter anderem mit dem Gau-Ehrenbrief des Hellweg-Märkischer Turngaus, der Ehrennadel des Deutschen Turner-Bundes, der Ehrennadel in Silber des Westfälischen Turner-Bundes und der Ehrennadel in Bronze und Silber des Stadtsportbundes Lünen ausgezeichnet.

Verleihung der Ehrennadel des DTB an Dorothea Döllefeld (ganz links) im Rahmen des 75-jährigen Vereinsjubiläums 1989

Der Verein gratuliert Dorothea Döllefeld ganz herzlich, sie ist heute noch aktiv in der Jedermann-Gruppe, deren Leitung sie an Christel Hoffmann übergeben hat. Der persönliche Glückwunsch wird nachgeholt, sobald Corona es zulässt.