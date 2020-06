Ein Stück Geschichte, Teil 4

Schau- und Werbeturnen

Am 19. April 1925 trat der Verein erstmalig mit einem Schau- und Werbeturnen an die Öffentlichkeit. Leider gibt es darüber heute keine Unterlagen mehr, nur eine Notiz in den Protokollen sowie die Bemerkung: „Das Fest wurde in einem großen Rahmen durchgeführt und zeigte in seinen Darbietungen einen Querschnitt der Arbeit unserer Turnerinnen (in dieser Bemerkung war der Turnverein 1949 seiner Zeit weit voraus, denn sowohl die weibliche als auch die männliche Form waren hier schon vermerkt) und Turner.“ in der Festschrift von 1949.

Widrigkeiten

Während 1924 das Damenturnen im TV Eintracht seinen Anfang genommen hatte, liegt im darauffolgenden Jahr die Geburtsstunde des Handballs, aus der später der so erfolgreiche VfL Brambauer hervorgehen sollte. Im Jahresbericht zum Jahr 1924 ist noch nachzulesen, dass durch die schlechte Witterung der „Sporplatz“ im Volkspark (es gibt eine Karte aus dem Jahr 1927, in der der Sportplatz im Volkspark verzeichnet ist) kaum zu nutzen war und sowohl das volkstümliche Turnen (zur Erinnerung: früher wurde die Leichtathletik als volkstümliches Turnen bezeichnet) als auch der Spielbetrieb gelitten hatten. 1924 tauchen auch zum ersten Mal in den Protokollen Bemerkungen zu politischen Bestrebungen auf. Den Rückgang der Beteiligung an Turn- und Spielbetrieb führte man auf die Mitgliedschaft einiger Turner im Westfalen-Treubund, einer den Nationalsozialtisten nahestehenden Organisation zurück. Daher wurde den Turnern in dieser Sitzung „verboten, mit Abzeichen des Westfalen Treubundes zum Turnen sowie in der Turnhalle zu erscheinen.“

Gründung der erfolgreichen Handballabteilung

Doch zurück zum Handball, gegründet wurde die Abteilung im Frühjahr 1925, wobei es in den Protokollen dazu keine ausdrücklichen Hinweise gibt. Über den Termin des ersten Handballspiels des TV Eintracht Brambauer gehen die Angaben auseinander. Während in der Chronik von 1949 der 8. März 1925 genannt wird, ist in der Festschrift des VfL Brambauer von 1985 der 1. Juni 1925 angegeben (da jedoch auf dem Foto Schnee zu erkennen ist, scheidet der 1. Juni aus).

Feldhandball im Schnee, im Hintergrund erkennt man Fahrräder

Der Gegner war der Turnverein Eintracht Dortmund und sogar die erste Aufstellung ist bekannt: Auffermann; W. Köhler, Edmund Damp, Mühlmann, Bruno Teuber, Dienstel, H. Koch, K. und Gustav Fälker, v.d. Burg und Jansen.

Das erste Spieljahr

Es folgten weitere Spiele gegen Dorstfeld, Wellinghofen und den DAC (es könnte der ASC 09 gemeint sein). Im der Saison 1925/26 meldete der TV Eintracht seine erste Handballmannschaft zu den Meisterschaftsspielen der Deutschen Turnerschaft (Dachverband der Turnvereine von 1898 bis 1936). Man muss dazu heute wissen, dass Handball zu dieser Zeit eine ganz neue Sportart war, das erste offizielle Länderspiel mit deutscher Beteiligung wurde laut wikipedia am 13. September 1925 durchgeführt. Auch handelte es sich in dieser Zeit um Feldhandball. Daher wurde noch ohne jedes System gespielt und diese Saison verlief kurios, alle Spiele endeten unentschieden und viele sogar torlos.

Die Folgejahre

In den Folgejahren musste die Handballabteilung um ihre Existenz kämpfen, oft reichten die Einnahmen nicht aus, um die Schiedsrichterkosten zu decken. Doch die Mühen zahlten sich aus, 1930 wurde die Mannschaft Kreismeister. Ab 1933 profitierte man von der Auflösung der DJK und der Arbeitersportverbände durch die Nationalsozialisten, was einen Mitgliederzustrom nach sich zog. Man hielt bis zum Kriegsbeginn einen guten Mittelplatz in der damaligen Gauklasse und 1934 stand die erste Mannschaft sogar im Endspiel um die Gaumeisterschaft. Wichtige Personen in der Geschichte des Handballs beim TV Eintracht waren in dieser Zeit der Turnbruder Dienstel, der die ersten Übungsstunden leitete, sowie die Abteilungsleiter Hans Delhay, Bruno Teuber und später Artur Heister.

- wird fortgesetzt -

