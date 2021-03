95. Geburtstag am 11. März:

Am 11. März 2021 wäre Prof. Dr. Günter Borrmann 95 Jahre alt geworden. Doch wer weiß, dass der Präsident des Deutschen Turnerbundes der DDR und langjährige Dekan der Hochschule für Körperkultur in Leipzig seine Wurzeln in Brambauer hatte und das wohl prominenteste Mitglied des TV Eintracht war.

Unser Foto wurde im Juli 1991 aufgenommen und zeigt ihn nebst Lebensgefährtin und Bruder zusammen mit damaligen Vorstandsmitgliedern des TV Eintracht sowie Lokalpolitikern, die sich auch am prominenten Besuch des Mannes erfreuten, der maßgeblich an der Zusammenführung der beiden Turnerbünde Ost und West nach der Wiedervereinigung beteiligt war. Er war Mitglied des Nationalen Olympischen Komitees der DDR und engagierte sich ebenfalls im Weltturnverband (FIG) sowie im Internationalen Olympischen Komitee (IOC).

Geboren und aufgewachsen in Brambauer:

Doch der Reihe nach. Borrmann wurde 1926 in Brambauer geboren und besuchte bis zu seinem 14. Lebensjahr die Moltkeschule (später Achenbachschule und heute Profilschule). Gewohnt hat er auf der Königsheide 52 und im selben Haus wohnte der Turnbruder August Dittmar, der Gründungsmitglied des TV Eintracht war. Da dauerte es nicht lange und Günter Borrmann absolvierte zusammen mit seinem Bruder Werner seine ersten Turnübungen unter dem Übungsleiter Rudolf Krewet in der Turnhalle an der Moltkeschule. Aus dieser Zeit stammt das zweite Bild, das Günter Bormann im Kreise der Eintracht-Turner auf dem ehemaligen Sportplatz an der Wittekindstraße zeigt. In der damaligen Zeit gab es im Gegensatz zu heute den Begriff der Leichtathletik noch nicht und die Disziplinen Laufen, Springen, Werfen wurden dem volkstümlichen Turnen zugeordnet und so wurde beim TV Eintracht fleißig auf dem Vereinssportplatz trainiert.

Günter Borrmann in der vorderen Reihe, 3. von links

Mit 14 verschlug es Günter Bormann durch die Kinderlandverschickung und Krieg nach Sachsen, wo er Metallflugzeugbauer wurde, später das Abitur nachholte, 1956 der erste Doktorand (die Sportschule hatte 1955 das Promotionsrecht erhalten) und am Ende Professor an der Sporthochschule in Leipzig und Präsident des Deutschen Turner-Bundes der DDR wurde.

Günter Borrmann verstarb 2017 in Leipzig. bis zu seinem Tod stand er mit dem TV Eintracht und seinem Heimatort Brambauer in Verbindung. Am 11. März 2017 wäre er 95 Jahre alt geworden. Der Turnverein Eintracht wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

