F-Jugend-Kicker trotzen beim LSV und Regen

Lünen. (Jan-) Die Fußballer des Lüner SV richteten in ihrem Stadion Kampfbahn Schwansbell am Samstag ein F-1-Jugend-Turnier aus. Daran Westfalia Wethmar, BV Brambauer, SV Preußen 07 du der Lüner SV als Gastgeber teil.

Dieser Wettbewerb war auch eine Vorbereitung auf die anstehende Finalrunde. Das Turnier kam trotz des Wetters mit Regen und Wind super bei allen Mannschaften an. In der Pause konnten sich die Kinder in den vorgeheizten Kabinen aufwärmen. Das kam bei der Wetterlage natürlich bestens an.

LSV-Jugendleiter und Nachwuchstrainer Sebastian Burmann zog zufrieden Bilanz: „Mit diesem Turnier wollten wir auch den Zusammenhalt und die Freundschaft unter den Vereinen stärken. Wir bedanken uns noch einmal bei allen Kindern, Trainern und auch bei den Eltern, die dieses Turnier unterstützt haben!“ Die Bilder zeigen die Teams auf dem Kunstrasenplatz des Stadions.