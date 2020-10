Am Sonntag empfängt der FC Brambauer den TuS Eving-Lindenhorst. Während der FC Brambauer ein junger Verein ist, kann man Eving als Traditionsverein aus der Nordstadt bezeichnen. Der TuS spielte bis 2010 noch in der Westfalenliga und kann mit so berühmten Namen wie Dettmar Cramer, Dieter und Michael Zorc sowie Lars Ricken und Stefan Klos in Beziehung gebracht werden.

Während Brambauer auf einem der letzten Ascheplätze antritt, hat Eving im Sommer einen neuen Kunstrasenplatz bekommen. Eine Gemeinsamkeit haben die beiden Vereine aber, sie spielen beide "unter einem Wahrzeichen des Ruhrgebiets, Eving unter dem Förderturm von Minister Stein, Brambauer unter dem Colani-Ei".

Zur Ausgangslage kann man bemerken, dass Brambauer erst einen Zähler auf der Habenseite hat, beim Tus Eving sind es 4. Beide Mannschaften brauchen die Punkte, um nicht im Tabellenkeller zu landen bzw. zu bleiben. Das letzte aufeinandertreffen der beiden Vereine endete 1 : 0 für den TuS Eving.

Anpfiff ist um 13 Uhr auf dem Sportplatz "Zum Karrenbusch".