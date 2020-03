Wie halte ich in diesen Zeiten den Nachwuchs bei Laune. Nach dem Spiegelbild nun der zweite Vorschlag.

Wir haben dieses Mal ein Spiel, das besonders für größere Familien mit mehreren Kindern geeignet ist. Dafür reicht wieder wenig Platz. Am besten, es setzten sich alle bis auf den "Spielleiter" um den Küchentisch. Nun werden alle Hände im Kreis auf den Tisch gelegt. Die Hände sind die Fische. Der Spielleiter ist der Angler. Er steht und kreist mit einer Hand über die auf dem Tisch liegenden Hände. Dazu sagt er "Wir haben die ganze Nacht gefischt und gefischt und gefischt und keinen Fisch erwischt". Während die ersten Worte langsam ausgesprochen werden, geht es bei den letzten dreien ganz schnell und er versucht eine auf dem Tisch liegende Hand zu treffen. Die Spieler am Tisch versuchen natürlich die Hände schnell wegzuziehen. Hat der Angler "einen Fisch erwischt", wechselt er mit diesem die Aufgabe.

Alle Nicht-Großfamilien müssen warten, bis die Kontaktsperre aufgehoben ist, dann können auch sie loslegen.

Viel Spaß dabei - und bitte nicht zu fest zuschlagen!

