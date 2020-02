Fit for life, dahinter verbirgt sich ein Fitnesstraining für Frauen, das speziell darauf ausgerichtet ist, Alltagsbelastungen besser durchzustehen. Zum einen Dehn- und Beweglichkeitsübungen gekoppelt mit Kräftigungsübungen, um den Belastungen am Arbeitsplatz wie z.B. sitzender Tätigkeit gewapppnet zu sein, zum anderen Koordination und Ausdauerübungen, um allen anderen Anforderungen des täglichen Lebens gerecht zu werden.

Die beiden ausgebildeten Übungsleiterinnen Uschi Busch und Konni Körbl stellen ein abwechslungsreiches und auf die Teilnehmerinnen zugschnittenes Programm zusammen, so dass jede auf ihre Kosten kommt.

Neben dem sportlichen Aspekt ist auch der soziale Aspekt nicht zu vergessen. Da Verein auch Kontinuität bedeutet, treffen sich jeden Montag dieselben Frauen zum Sport, die optimale Voraussetzung, um neue Kontakte zu knüpfen.

Interessenten können montags ab 20 Uhr in der Turnhalle an der Profilschule (Friedhofstr. in Brambauer) vorbeischauen, mitmachen (Sportzeug nicht vergessen) und sich anmelden.

Nähere Informationen unter tve-brambauer.de