Freibad-Saison endet am Wochenende

In Lünen kommt das Ende der Freibad-Saison schnell - schon an diesem Wochenende ist Schluss, informiert die Bäder-Gesellschaft.

Das Wetter läute in der kommenden Woche mit kühleren Temperaturen und durchwachsener Witterung das Ende der Freibad-Saison ein und deshalb ist schon an diesem Sonntag der letzte Freibad-Tag in Lünen. Von Montag an öffnet dann das Lippe Bad wieder zu den gewohnten Zeiten

Badegäste müssen sich im Vorfeld ihres Besuchs online im Ticketshop registrieren, damit habe man aber keinen Anspruch auf Eintritt ins Bad. Zeitfenster werde es im Lippe Bad nicht geben, maximal hundert Personen dürfen zur gleichen Zeit ins Gebäude. Eintrittskarten erhalten die an der Kasse im Bad, wer im Vorfeld klären möchte, ob die maximale Besucherzahl bereits erreicht ist, meldet sich unter Telefon 02306 / 70 76 60. Bad-Besucher finden weitere Informationen zu den Regeln für das Lippe Bad auf der Homepage der Bädergesellschaft.

