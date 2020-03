Fußballer trauern um Wolfgang Schmidt

Lünen. (Jan-) Die Fußballer trauern um Wolfgang „Schmiddi“ Schmidt. Geboren am 1. Oktober 1943, starb dieser jetzt am 9. März 2020 im Alter von 76 Jahren. Schmidt war unter anderen in der Jugendarbeit des SV Blau-Weiß Alstedde und im ehemaligen Fußball-Kreis Lüdinghausen aktiv. Sein ältester Sohn Thomas war Alstedder Jugendleiter, Sohn Patrick galt einst als einer der jüngsten Schiedsrichter im Kreis Lüdinghausen.

Bekannt war Schmidt aber auch als Wirt einer Gaststätte im Drubbel in Alstedde und der Traditionsgaststätte Plagge „Bei Schmidtchen“ in der Altstadt neben der Marienkirche.

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung ist am Donnerstag, 19. März, um 11 Uhr in der Trauerhalle des katholischen Friedhofes an der Alstedder Straße.