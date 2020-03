Harald Becherer und Kevin Busch legen „Meisterprüfung“ ab

Mit Harald Becherer und Kevin Busch haben die Judoka des 1. JJJC Lünen nun zwei Meister mehr auf ihren Matten.

Nach langer und intensiver Vorbereitung, sowie einem einwöchigen Intensiv-Lehrgang auf der DJH Wevelsburg absolvierten die beiden Judoka nun erfolgreich ihre Prüfung zum 1. Dan (Meistergrad), was sie „berechtigt und verpflichtet“ von nun an den schwarzen Gürtel zum Judoanzug zu tragen.

Harald Becherer ist schon seit vielen Jahren Teil des Trainerteams des 1. JJJC Lünen. Er trainiert unter anderem montags die Gruppe „Bewegt älter werden mit Judo“.

Kevin Busch ist aktiver Kämpfer der Männermannschaft und hat maßgeblich zu der letztjährigen Bezirksligameisterschaft und dem damit verbundenen Aufstieg in die Landesliga beigetragen.