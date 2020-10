Immer für den LSV-Vorstand Imdat Acar wird 48

Von Bernd Janning

Lünen. Am heutigen Freitag (9. 10.) wird Imdat Acar 48 Jahre alt. Vor drei Jahrzehnten kam er das erste Mal als junger Spieler zu den Fußballern des Lüner SV, seit einem Jahrzehnt wirkt er dort erfolgreich im Vorstand mit. Günter Högerl, einst Sportlicher Leiter, Jugend- und Senioren-Trainer beim LSV, lockte ihn immer wieder in das Stadion Kampfbahn Schwansbell. Am Ende erfolgreich.

Imdat Acar wurde 1972 in türkischen Provinz Sivas, der Heimat der Kangal-Hirtenhunde, geboren. Fußball spielt Imdat seit seinem zehnten Lebensjahr. Zuerst von der D- bis zur B-Jugend beim einstigen FC Lünen 74, dann im 1. A-Jugend-Jahr beim BV Lünen 05. Im zweiten lief er für den Lüner SV auf. Zwischen 1991 und 1993 erfüllt er dort seine Aufgabe in der damaligen Landesliga-Erster als solider Manndecker.

Vorstandsarbeit übernahm er später - zusammen mit dem heutigen LSV-Geschäftsführer Cemil Arpaci - beim damaligen A-Liga-Aufsteiger Ay Yildiz Derne. Ab 2009 arbeitete er im Vorstand des Lüner SV mit, löste im Februar 2013 den ehemaligen Bundestagsabgeordneten Dr. Dieter Wiefelspütz als Vorsitzenden ab. Acar ist verheiratet, hat einen Sohn und eine Tochter.

Mit seiner Vorstandsmannschaft beendete der Bauunternehmer, der in Dortmund studiert hat, beim LSV die Zeiten drückender Schulden, führte die erste Mannschaft von der Bezirks- über die Landes- in die Westfalenliga zurück.

Mit in seine Zeit fallen die Errichtung des Kunstrasens, die Renovierung des Hausmeisterhauses, im April 2014 die Übergabe des neuen Sanitärtraktes und die Neugestaltung der Sportstätte. Das gesamte Gelände ist jetzt auch eingezäunt, wird von Hunden, so einem türkischen Kangal, bewacht - keine Einbrecher und Randalierer mehr.