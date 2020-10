Den Zwiespalt Kontakteinschränkung und Sporttreiben im Verein versucht man beim TV Eintracht möglichst mit Abstand zu begegnen.

Abstand halten und Kontaktvermeidung:

Das Angebot "Fit Mix" wendet sich an alle die, die den Winterspeck erst gar nicht an sich heranlassen wollen oder die ihre Problemzonen "Bauch, Beine, Po" in Angriff nehmen möchten. Allein gibt man oft auf und in der Gruppe macht es mehr Spaß, aber Corona sollte man dabei nicht aus den Augen verlieren. So auch bei diesem Angebot.

Das Infektionsrisiko soll möglichst klein gehalten werden, daher wird zum einen auf ein umfangreiches Hygienekonzept gesetzt, zum anderen wird darauf geachtet, dass die Teilnehmerinnen ausreichend Platz zum Nachbarn einhalten. Während sonst die Matten schon einmal nebeneinander liegen, wird jetzt jede Stelle der Halle ausgenutzt, um Berührungspunkte zu vermeiden.

Zum Inhalt:

Das Angebot leitet Miriam Badejo, die neben Erfahrungen im Fitness-Studio über eine Fitness-Gruppentrainer B-Lizenz verfügt. Während der Ansage der gezielten Kräftigungs-, Ausdauer- und Dehnübungen hat sie immer einen geschulten Blick auf ihre Teilnehmer, damit sich keine Fehler einschleifen. Den Schwerpunkt bilden Ausdauereinheiten und Muskelaufbau, abgerundet wird das Programm durch Dehn- und Entspannungsübungen. Das Fitness-Programm, das die Teilnehmerinnen ganz schön ins Schwitzen bringt, findet momentan jeweils am Platz statt, um Kontakte zu vermeiden.

Alternativangebot:

Der Verein möchte dieses Angebot auch als Alternative für all diejenigen empfehlen, deren Übungsstunde wegen Corona nicht stattfindet. Bitte bedenken Sie aber, dass bei aller Vorsicht und Einhaltung aller Maßnahmen ein Restrisiko zur Infektion mit Corona bestehen bleibt.

Bei Interesse bringen Sie bitte - wenn möglich - eine eigene Gymnastikmatte mit und beachten Sie die Informationen auf der Homepage des Vereins: tve-brambauer.