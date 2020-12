Schwere Zeiten für Sportvereine:

Es ist in diesen Tagen nahezu unmöglich, als Sportverein den Kontakt zu den Mitgliedern zu halten oder einen Übungsbetrieb zu gestalten. Der TV Eintracht macht da keine Ausnahme.

Online-Sportangebot:

Am letzten Wochenende hat Kinder- und Fit-Mix-Übungsleiterin Miriam Badejo daher eine neue Erfahrung gesammelt. Zusammen mit ihrer Tochter hat sie beim Westfälischen Turnerbund das Kinderturn-Abzeichen abgelegt. Nach dem Motto "In den eigenen Wänden und trotzdem zusammen" wurden vier Stationen mit spielerischen Aufgaben durchlaufen;

Die Schneeballschlacht wird vorbereitet

die benötigten Materialien, Handtücher und Zeitung waren schnell gefunden. Turnen im Schnee, Vorsichtig übers Glatteis, Schneeballschlacht und Wintertanz hießen die Aufgaben, die zum Erlangen der Urkunde bewältigt werden mussten.

In den eigenen Wänden und doch zusammen, eine Übungsleiterin des Westfälischen Turnerbundes führt die Übungen vor

Zwar war jedes der Kinder bei sich daheim, doch gleichzeitig mit den anderen Teilnehmern über den Bildschirm verbunden. Konzentriert und doch mit jeder Menge Spaß waren die Kinder bei der Sache.

Vorsichtig über das Eis

Ob diese Form von "Übungsbetrieb" für den Turnverein machbar sein wird, muss sich noch zeigen.

