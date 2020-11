Jacqueline Klasen hat mit Essen Pech im Pokal

Lünen. (Jan-) Kein Glück hatte Fußballerin Jacqueline Klasen in der 2. Hauptrunde um den DFB-Pokal der Frauen. Sie verlor mit dem Bundesligisten SGS Essen beim FSV Gütersloh mit 2:3. Der Treffer zum FSV fiel erst in der Verlängerung, in der 117. Minute.

Die 26jährige Abwehrspielerin begann in der Jugend der SG Phönix Eving. Es folgten die vier Lüner Vereine VfB 08 Lünen, BV Lünen 05, SG Beckinghausen und TuS Niederaden.

Über den Hombrucher SV ging es 2009 weiter zur SG Lütgendortmund. Für die SGL lief sie sowohl in der U19 als auch mit den Frauen in der Regionalliga auf. 2011 wagte sieden Wechsel nach Essen. Dort bestritt die Nationalspielerin der U19 und der A-Auswahl mit 17 Jahren ihr erstes Bundesliga-Spiel.