Jahreshauptversammlung 2020:

Die Mitglieder des TV Eintracht Brambauer werden in den nächsten Tagen Post in ihren Briefkästen vorfinden. Der Vorstand plant die im März ausgefallene diesjährige Jahreshauptversammlung zu wiederholen, die natürlich in einem anderen Rahmen als sonst stattfinden wird. Vorgesehen ist in diesem Jahr ausnahmsweise ein Sonntagmorgen. Am 8. November um 11 Uhr soll es losgehen. Also bitte schon einmal den Termin notieren. Alle weiteren Informationen bekommen die Mitglieder mit der Einladung, so auch das extra für die JHV entworfene Hygienekonzept.

Zudem werden alle wichtigen Informationen auch auf der Homepage erscheinen: tve-brambauer.

Wie gewohnt hier auch wieder unser Angebot für letzte Woche vor den Herbstferien.

Angebot der kommenden Woche:

Damit Sie immer über die laufenden Angebote informiert sind, hier die Übungsstunden der kommenden Woche. Alle aufgelisteten Angebote finden in der Turnhalle der Profilschule (früher Achenbachschule), Friedhofstr. in Brambauer statt.

Montag, 20 Uhr, "Fit for life - Gymnastik für Frauen" 

Dienstag, 16 Uhr, Seniorengymnastik, "bleib fit im Alter"

Dienstag, 20 Uhr, Ballspiele Männer

Mittwoch, 18 Uhr, "Fit Mix - Fitnesstraining mit und ohne Handgeräte"

Mittwoch, 19:30 Uhr Volleyball freies Spiel (Mixed)

Donnerstag, 18:30 Uhr, Badminton für Jugendliche, Mädchen und Jungen ab 12

Donnerstag, 20 Uhr, "Die Mischung macht's - Badminton für Erwachsene"

Freitag, 20 Uhr, Jedermann-Turnen, Bewegung und mehr für jeden.

Nützliche Informationen

Den Hygieneplan, Hinweise zum Ablauf des Übungsbetriebs und alle sonstigen Informationen finden Sie auf der Homepage des Vereins unter: tve-brambauer.

Alle Mitglieder, deren Übungsstunde noch nicht stattfindet, können auf ein anderes Angebot ausweichen, zusätzliche Kosten entstehen dadurch nicht.

Bitte beachten Sie, dass trotz aller Vorsicht und Einhaltung aller Maßnahmen und Vorschriften die Möglichkeit besteht, sich mit "Corona" zu infizieren.