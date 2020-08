Jedermann-Turnen hört sich spannend an, ist es auch. Es geht nicht um Geräteturnen im Sinne von Kunstturnen sondern eher darum, die eigene Fitness und Beweglichkeit zu erhalten und dabei werden dann auch schon mal Geräte eingesetzt. Ein bisschen in Richtung der Anfänge des Turnens, als der Begriff auch Gymnastik und Leichtathletik (volkstümliches Turnen) umfasste. Leider ist die Altersspanne in den letzten Jahren kleiner geworden. Die Gruppe würde sich freuen, wenn auch wieder die jüngere Generation einsteigen würde. Teilnehmen kann jeder, das sagt schon der Name.

Die Gruppe um Christel Hoffmann nimmt heute um 20 Uhr an der Turnhalle an der Profilschule ihren Übungsbetrieb wieder auf.

Nähere Informationen zum Hygieneplan und Ablauf sowie zum Angebot: TV Eintracht Brambauer

Jeder Interessent sollte beachten, dass bei aller Vorsicht und Einhaltung aller Maßnahmen und Vorschriften immer noch die Möglichkeit besteht, sich mit Corona zu infizieren.