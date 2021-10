Gürtelprüfung bei den Judoka des Lüner SV

In der Sporthalle der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule an der Dammwiese richteten die Judoka des Lüner SV ihre erste Gürtelprüfung seit langer Zeit aus. 39 Kinder, Jugendliche und Erwachsene nahmen teil. Sie hatten zuvor in vielen Stunden Würfe, Haltegriffe, Armhebel und andere Techniken trainiert. Für die Gürtelträger ab dem Grüngurt stand zudem die Kata auf dem Plan. Das bedeutete, dass bestimmte Wurftechniken mit vorgeschriebenen Bewegungsabläufen demonstriert werden mussten.

Da sich aber alle Judoka gut vorbereitet hatten, gab es von den Prüfern Axel Hadac, 4. Dan, und Jörg Schönfeld, ebenfalls 4. Dan, wenig zu kritisieren, so dass alle Prüflinge bestanden.

Folgende LSVer dürfen ab sofort den neuen Gürtel tragen: Weiß-gelb:Mila, Mailin, Mia, Leticia, Luisa, Tom Oliver, Luca Joel, Marvin, Finn-Niklas, Wim, Daniel, Leo, Jelena, gelb: Dana, Franka, Jonas, Philipp, gelb-orange: Stephanie, Talea, Moritz, Sammy, Yassin, orange: Johny, Andre, orange-grün: Mirko, Samantha, grün: Lynn, Paul, blau: Leonard, Marlon, Michelle, Mathias, Arthur, braun: David, Maximilian, Jürgen, Vanessa und Alexander.