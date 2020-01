Das Übungsangebot "Fun-and-Action for boys" (16 - 17:15 Uhr) des TV Eintracht Brambauer kann leider am Donnerstag, dem 6. Februar 2020 nicht stattfinden. Die Turnhalle an der Profilschule steht dem Verein wegen einer Schulveranstaltung nicht zur Verfügung. Die Badmintongruppen (Kinder und Jugendliche 18:30 - 20 Uhr sowie Erwachsene ab 20 Uhr) sind davon nicht betroffen. Am 13. Februar können sich die Jungen wieder ganz normal unter der Leitung von Justus Lüke austoben.

Weitere Informationen zum Angebot und Vereinsleben des TV Eintracht unter tve-brambauer.de.