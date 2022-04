Ihren großen Tag hatten 12 Nachwuchsjudoka des 1. JJJC Lünen am letzten Dienstag. Vor den wachsamen Augen des Prüfungskomitees, das aus Martin und Heike Tatsch bestand, zeigten sie, was sie in den Trainingseinheiten geübt hatten. Da es sich ausnahmslos um Neulinge handelte, bestand das Prüfungsprogramm aus Fallübungen, Würfen sowie Halte- und Befreiungstechniken im Boden.

Schließlich haben alle Kinder die von ihnen angestrebten Prüfungsziele erreicht und dürfen und müssen ab sofort auf der Matte mit ihren neuen Gürteln antreten.

Den weiß-gelben Gürtel erreichten Julia Richter, Milow Kupschke, Mia Watolla, Elif Ates, Sebastian Schmitz, Marina Liedtke, Mats Pommerening, Jasmin Wiora, Lina Rüping und Asya Ates.

Fynn Vogt und Pascal Behrendt sind schon einen Schritt weiter und bestanden die Prüfung zum gelben Gürtel.