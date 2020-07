Krombacher Westfalenpokal: Halbfinal-Spiele am 15. August

Lünen. Der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) hat die Halbfinal-Spiele im Krombacher Westfalenpokal angesetzt: Das gab der Verband jetzt bekannt.

Am Samstag, 15. August (15 Uhr) spielen der RSV Meinerzhagen gegen den SV Rödinghausen sowie der SV Schermbeck gegen die SpVg Hagen 11. Darauf haben sich die Verbands- und Vereinsvertreter in einer gemeinsamen Videokonferenz am Dienstagabend (7. Juli) verständigt.

Voraussetzung für die Austragung der Spiele ist die strenge Einhaltung aller Hygienevorschriften, die Beachtung der Infektionsschutzstandards laut Corona-Schutzverordnung sowie die Genehmigung der jeweiligen Kommunen.

Das Endspiel um den Krombacher Westfalenpokal 2019/20 soll nach Möglichkeit am Samstag, 22. August ausgetragen werden – auch hier gelten alle Planungen vorbehaltlich der aktuellen behördlichen Verfügungslage, die vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie berücksichtigt werden muss.

Der zweite westfälische Teilnehmer in der ersten Runde des DFB-Pokals wird in einem Entscheidungsspiel zwischen dem besten westfälischen Regionalligisten (SV Rödinghausen oder – falls Qualifikation des SVR im Krombacher Westfalenpokal – SC Verl) und dem Meister der Oberliga Westfalen (SC Wiedenbrück) ermittelt. Dieses Spiel soll nach Möglichkeit bis zum 24. August absolviert werden.