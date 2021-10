Seit 2014 gibt es beim 1. JJJC Lünen die Gruppe „Bewegt älter werden mit JUDO“. Das Angebot wird gut angenommen, allerdings sucht die Gruppe noch weitere Mitstreiter:innen. Die Trainingsgruppe ist bunt gemischt und reicht von Wiedereinsteigenden, über interessierte Eltern bis hin zu ganz neuen Judoka. Auch das Altersspektrum ist breit gefächert. Die Aktiven sind von Mitte dreißig bis Mitte sechzig Jahre alt.

Auch die Trainingsinhalte sind vielschichtig:

Im Hinblick auf gesundheitliche Aspekte sind hier u. a. die (Wieder-)Stärkung der Muskulatur, insbesondere der Rückenmuskulatur, die Stärkung des Herz-Kreislauf-Systems, Sturzprävention und Koordination zu nennen.

Durch das Erlernen von Judo-Techniken werden Körper und Geist gleichermaßen beansprucht. Insofern fördert das Training auch die geistige Fitness.

Das Training ist nicht auf das Kämpfen ausgerichtet; vielmehr geht es darum, die Techniken in ihren Grundprinzipien zu erlernen. Die Trainingsgestaltung ist insofern individuell, als dass alle Teilnehmenden die Intensität selbst bestimmen kann.

Es wird hier nicht „gegeneinander gekämpft“, sondern „miteinander geübt“. Das wichtigste „Sportgerät“ eines Judoka ist Uke, die Übungsperson. Von daher ist es selbstverständlich, dass auch ein geselliges Miteinander in dieser Gruppe nicht zu kurz kommt.

Nicht zu vernachlässigen ist die Tatsache, dass Judoka selbstbewusst durch das Leben gehen; sie strahlen durch ihre Körpersprache Selbstsicherheit aus. Natürlich wird das Training auch Elemente der Selbstverteidigung enthalten, jedoch nicht schwerpunktmässig.

Am vergangenen Wochenende nahmen fünf Judoka der Gruppe an einem kleinen Aktionstag des Nordrhein-Westfälischen Judo-Verbandes in Waltrop teil. Das hochgraduierte Referentenduo Ulrich Klocke und Walter Trapp, die beide Träger des 7. Dan (Meistergrad) sind, vermittelte auf unterhaltsame Weise Übungsinhalte, die auf die Möglichkeiten und Bedürfnisse älterer Menschen angepasst sind.

Das Trainerteam freut sich auf Neulinge, Wiedereinsteigende und Dabeigebliebene, die an einem Training wie oben beschrieben interessiert sind.

„Reifere“ Interessierte sind herzlich eingeladen Montags ab 20.00 Uhr in der Turnhalle der Heinrich-Bußmann-Schule sich das Training anzuschauen oder gleich mitzumachen ; lange Sportkleidung sowie Badeschlappen oder Pantoffeln sind für den Anfang ausreichend. Weitere Informationen www.1-jjjc-luenen.de.