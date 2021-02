Die Initiative Ehrenamt

Der Landessportbund NRW hat für den Zeitraum 2018 bis 2022 einen Schwerpunkt im Bereich Ehrenamt gesetzt. Unter dem Motto "Sport geht nur mit Ehrenamt" soll bei mehr Menschen das Interesse an einer ehrenamtlichen und freiwilligen Mitarbeit im Sportverein geweckt werden und das langfristig und nachhaltig.

Schwerpunkt 2021: Menschen ab 50:

Im Jahr 2021 werden "Menschen in der zweiten Lebenshälfte" ins Rampenlicht gestellt. Interessenten können auf der Seite des LSB mehr über Beratungen, Schulungen und die bunte Palette von Projekten und Veranstaltungen herausfinden, getreu dem Motto #Sportehrenamt – jetzt erst recht!

Für diese Aktion geht der LSB auf Tour, um die Menschen vor Ort zu informieren und auch Lünen ist als Standort ausgewählt. Der TTV Preußen 47 Lünen hatte das Glück, ausgelost zu werden. Der Termin steht noch nicht fest.

Wer macht denn so was? - Ehrenamt ist toll!

Wer kennt nicht die Sprüche: "Geh ja nicht zu der Jahreshauptversammlung, da drehen sie dir nur ein Amt an!" Natürlich sind Vereine fast immer auf der Suche nach neuen Mitarbeitern, um die zahlreichen Tätigkeiten auf möglichst viele Schultern zu verteilen - aber was ist denn so schlimm und aufwendig als Kassenprüfer zu fungieren oder den Gerätewart bei seiner Arbeit zu unterstützen? Es verlangt ja niemand, dass Sie sofort zum Vorsitzenden mutieren. Probieren Sie es aus, Sie werden etwas Neues erfahren, plötzlich kennt Sie nicht nur der Trainer oder der Übungsleiter mit Namen und man bringt Ihnen eine ganz andere Wertschätzung entgegen und das nicht nur vom Vorstand.

Nähere Informationen zum TV Eintracht Brambauer finden Sie hier: tve-brambauer.

Halten Sie Abstand und bleiben Sie gesund, damit wir bald wieder gemeinsam Sport treiben können. Und wer weiß, vielleicht finden Sie ja auch eine Aufgabe im Sportverein - übrigens müssen Sie dazu nicht erst in die zweite Lebenshälfte kommen, es geht auch eher.