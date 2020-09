LSV-C-Liga-Teams halten gut mit

Lünen. (Jan-) Die beiden C-Liga-Team des Fußball-Westfalenligisten Lüner SV hatten in ihrem zweiten Jahr in der Kreisliga C einen guten Start.

In der Gruppe 4 überrannte die Dritte um Coach Emre Günaydin die SG Alemannia Scharnhorst mit 7:1 (2:1.) Tayyip Ünal (37.) und Ardo Celebi (43.) trafen vor der Pause. Emre Karali schlug in der zweiten Halbzeit zweimal (48. + 58.) zu. Gleich drei Tore steuerte Dennis Orgas (55., 64. + 89. ) zum 4:1, 6:1 und 7:1 bei.

Die Dritte tritt Sonntag (13. 9.. 20) um 13 Uhr beim VfB 08 Lünen III ab. Die Süder verloren zum Auftakt beim SV Wambel IV mit 2:3, sind Sechszehnter. Lünen steht auf Rang 2.

In der Gruppe 5 holte die Vierte mit Trainer Kann Uysel nach 1:2-Rückstand zur Pause gegen Türkspor Dortmund immerhin noch ein 2:2. Für die frühe Führung (4.) sorgte Muhammed Sito, für den späten Ausgleich (86.) Marven Sabeh. Lünen ist Siebter und spielt Sonntag um 16 Uhr beim Siebzehnten und Letzten, Posterum United Dortmund. Der Gastgeber verlor zum Auftakt beim SV Wambel II mit 2:8.

Die Bilder zeigen die Torschützen.