LSV-Dritte strahlender Sieger

Lünen. (Jan-) In der Kreisliga C gewann die neu gemeldete dritte Mannschaft des Lüner SV um die Trainer Emre Taskin und Ibrahim Akinci auch das Rückspiel im Stadion Kampfbahn Schwansbell gegen den FC BSG DSW21/DEW21. Nach dem 10:2 in der ersten Begegnung fiel der Erfolg jetzt mit 3:2 bescheidener aus. Der Gast ging in Fhrung (10.). Emre Acabas (19.) glich aus. Arda Celebi erzielte die Führung (31.) und schoss nach dem Ausgleich (70.) fünf Minuten später den Siegtreffer.

Weiter geht es nächsten Sonntag um 13 Uhr beim Elften FC Merkur II.