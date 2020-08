LSV-Fans für Tengern-Fahrt anmelden

Lünen, (Jan-) Ab Montag, 31. August 2020, 10 Uhr, können sich bis zu 50 Fans des Fußball-Westfalenligisten Lüner SV vor dem jeweiligen Auswärtsspiel registrieren lassen, um an der Begegnung auf des Gegners Platz teilzunehmen. Diese Anmeldung ist bis freitags um 20 Uhr über e-mail info@luener-sv.de oder die Hompage des Lüner SV abzugeben.

Damit kann die Meldung für das erste Auswärtsspiel in Tengern am Sonntag, 6. September 2020, ab Montag getätigt werden. Von den gemeldeten 50 Personen können sich 15 auch für die Busfahrt - mit Maske natürlich - anmelden. Die Kosten für die Fahrt betragen 10 Euro. In diesem Betrag ist natürlich der Eintritt nicht enthalten.