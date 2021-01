LSV-Fußballer bei REWE-Aktion Scheine 2361 Mal erfolgreich

Lünen. (Jan-) Bei der diesjährigen Aktion in den REWE-Märkten „Scheine für Vereine“ zählen die Fußballer des Lüner SV, und dort insbesondere die Jugend, zu den Gewinnern. „Die Aktion ist abgeschlossen“, so der LSVer Reinhold Urner, der das Sammeln durch die Vereinsmitglieder wieder betreut: „Wir haben 2361 Scheine zusammen bekommen!“

Im vergangenen Jahr erhielten die Fußballer des Lüner SV in dieser Aktion dank seiner engagierten Mitglieder eine Mikrowelle, eine Kaffeemaschine und ein Waffeleisen. Dieses Mal können sich die Rot-Weißen über noch mehr Gaben freuen: Es gibt wieder eine Mikrowelle. Dazu kommen eine Fritteuse ein Waffeleisen und ein Sandwichmacher. Gern genommen werden auch der Ballkompressor und ein Tor für die Minis.

„Es können noch mehr Geschenke werden“, so Urner. „1000 der teilnehmende Vereine wird noch ein Bonus von je 100 Scheinen zugesprochen, wenn das erstmals ins Feld geschickte Vereinsschwein geknackt wird."

Für einen Einkauf für 15 Euro gab es einen Schein bei REWE an der Kasse. Wer mehr wissen möchte, kann auf die Homepage gehen https://scheinefuervereine.rewe.de/