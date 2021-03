LSV-Geburtstage: Fiege, Mavrey und Mujkic feiern

Mit drei Geburtstagen begann bei den Fußballern des Lüner SV der Frühlingsmonat März.

Bereits am 1. März feierte Ilja Mavrey seinen 45. Geburtstag. Seit 2019 läuft er für die Altherren der Lüner Löwen auf. 45 Jahre alt wurde am Mittwoch (03.02.21) Alfred „Rocky“ Fiege, Trainer der Mädchen und Damen-Fußballerinnen des Lüner SV. Mit den B-Mädchen wurde Fiege 2019 Vize beider Lüner Hallenstadtmeisterschaft. Das Bild zeigt ihn im Kreis seiner Spielerinnen auf der Tribüne in der Kampfbahn Schwansbell. 21 Lenze jung wird heute (04. 03.) Dzanan Mujkic (Porträt), Mittelfeldspieler - Lieblingspostion die „6“ oder die „8“ - aus der LSV-Ersten. Mujkic stammt aus der Westfalenliga-U19-Jugend des TSC Eintracht Dortmund. Sein Wechsel in die Oberliga-Erste des ASC klappte gut. Er kam mit Beginn dieser Saison und hat bei den Rot-Weißen einen Vertrag über zwei Jahre.