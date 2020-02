LSV-Jugend: Punkte vom Winde verweht

Lünen. Mit dem Nahen des Sturmes Sabine wehten den Nachwuchs-Fußballer auch alle erhofften Punkte in der Meisterschaft weg.

In der B-Liga verlor die E (Platz 8) gegen den SV Berghofen II (Platz 6) mit 4:8. Zur Pause hielt das Team um Trainer Christian Schwarz noch ein 3:3.

Die B-Junioreninnen (A-Liga) um Coach Alfred „Rocky“ Fiege verloren als Fünfter gegen den Zweiten SC Dorstfeld knapp mit 1:2. Alle Tore fielen innerhalb von vier Minuten in der zweiten Halbzeit. Dabei brachte Sema Nur Kaya den LSV in der 61. Minute mit 1:0 in Führung. Der Gast schlug in der 63. + 64. Minute zu.

In der Kreisliga A musste sich die von Markus Nedrowski gecoachte C dem BV Brambauer knapp mit 2:3 beugen. Als Siebter führte sie dabei beim BVB (Platz 9) durch zwei Treffer von Elder Bevab (14. + 37.) sogar mit 2:0.

Lange Gesichter gab es auch in der Kreisliga A bei der von Frank Heyer und Luca Breuker betreuten A-Jugend. Diese verlor bei RW Barop (Platz 6:9 als Neunter mit 1:3. Das Ergebnis stand schon zur Pause fest. Dusan Pusonja konnte nur auf 1:2 verkürzen.