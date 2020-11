LSV-Keeper Detlef Behrens

Lünen. (Jan-) Einer der besten und zuverlässigsten Torleute, den die Fußballer des Lüner SV je hatten, feiert (30. 10. 1946) seinen 74. Geburtstag: Detlef Behrens. Als junger Torsteher kam er mit 18 Jahren vom SV Dortmund 08 zum Lüner SV. Für diesen stand der Keeper von 1968 bis 1973 in der Regionalliga West 186 Mal im Tor.

Sein Können zeigte er schnell in der Aufstiegsrunde zur Regionalliga. Am13. August 1967 rettete er mit seinen 20 Jahren beim Saison-Auftakt der Regionalliga West bei Bundesliga-Absteiger RW Essen seinem Team um Trainer Werner Nagerski den sensationellen 2:1-Sieg.

1969/70 erlebte er unter Trainer Herbert Eiteljörge und mit dem späteren Bundesliga-Spieler Hans-Jürgen Sperlich sein bestes LSV-Jahr in der Regionalliga; Platz sechs mit 38:30 Punkten und 52:37 Toren. Herausragend war der 3:1-Sieg am 12. April 1970 vor 12.000 Fans bei Meister VfL Bochum, dem man auch im Heimspiel – wegen des Tribünenbaus in Schwansbell in der Dortmunder Rote Erde - ein 1:1 abgetrotzt hatte.

Nach dem Abstieg des LSV absolvierte er noch 21 Spiele in der letzten Saison der alten Regionalliga für die Sportfreunde Siegen. Dann bestritt er in der frisch gegründeten 2. Bundesliga 1974/75 noch acht Spiele für den FC Homburg unter Trainer Uwe Klimaschefski und Schwarz-Weiß Essen (74 – 77).

Zum LSV zog es ihn nach seiner Essener Zeit zurück. Seine Lüner waren in die Landesliga abgestiegen. Mit ihm kehrten sie nach der Saison 1977/78 in die Verbandsliga zurück, sprang später noch einmal in der Oberliga für die Rot-Weißen, für die er insgesamt über 500 Spiele absolvierte, ein.

Erste Sporen als Torwarttrainer verdiente er sich später beim LSV unter Wolfgang Steinke und Werner Barth. Dann wurde er Torwart- und Co-Trainer beim damaligen Bezirksligisten VfB 08 Lünen, Torwarttrainer beim damaligen Landesligisten BV Brambauer, wo er dann noch ein Jahr bis 2006 die A-Liga-Zweite trainierte.