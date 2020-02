LSV-Konkurrent Sodingen verliert erneut

Von Bernd Janning



Lünen. Fußball-Westfalenligist Lüner SV hat jetzt alles selbst in der Hand. Ein Sieg Sonntag über TuS Sinsen, und das Team um Trainer Christian Hampel rückt näher an das Mittelfeld heran. Mit möglich macht dies der SV Sodingen. Dieser verlor nicht nur in der Woche gegen den neuen Spitzenreiter DSC Wanne-Eickel mit 1:6. Auch am heutigen Samstag gingen die erneut Punkte weg.

Gegen den BSV Schüren half aller Kampf nicht. Es wurde 3:4 verloren. Schüren ging durch Björn Menneke (15.), Lukas Meyer (21.) und den Ex-LSVer Eyüp Cosgun (27.) mit 3:0 in Führung. Sodingen kam über die Tore von Jamals El Mansury (43.), Thomas Hildwein (43.) und Julian Kaminski (57.) zum 3:3-Ausgleich. Doch Muhammed Güreser machte mit dem 4:3 für Schüren den Sack in der 83. Minute zu.

Sodingen und Lünen haben jetzt 17 Spiele absolviert. Die Herner sind mit 12 Punkten Sechszehnter und Vorletzter, die Lünen stehwn mit einem Punkt mehr auf dem 13. Rang, dem ersten Nichtabstiegsplatz.