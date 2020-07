Lüner SV - FC Nordkirchen 1:2 (0:1) - Mit einer doch nicht erwarteten faustdicken Überraschung endete das Vorbereitungsspiel zwischen dem Westfalenligisten Lüner SV und dem Bezirksligisten FC Nordkirchen. Beide Teams wollen in ihren Klassen mit um Meisterschaft und Aufstieg kämpfen.

Das zeigte sich insbesondere bei den Gästen vom FCN, trainiert vom langjährigen LSV-Coach Mario Plechaty. Daniel von der Ley (31.) besorgte den 1:0-Pausenstand. Lünen hatte in Hälfte eins Chancen durch Neuzugang Luca Frenzel und Ali Bozlar per Kopf. Gleichzeitig verhinderte Mitch Josch im Lüner Tor zweimal einen noch höheren Rückstand.

Der eingewechselte kräftige Neuzugang Amer Masic köpfte vier Minuten nach Wiederanpiff den Ausgleich. Doch Joachim Mrowiec glückte drei Minuten später das 2:1 für den FCN. Dabei blieb es in eine Spiel vor über140 Fans, das für beide Teams das erste der neuen Saison war.

LSV-Trainer Christian Hampel war über das Ergebnis alles andere als geschockt. „Ich bin nicht unzufrieden. Wir haben viele Dinge liegen gelassen, kassierten aber zwei Konter!“

Sein Gegenüber Plechaty war angenehm überrascht: „Mit so einem guten Ergebnis, und dann beim Lüner SV, habe ich nach der langen Pause ohne Spiele nicht gerechnet. Dabei war meine Mannschaft noch platt vom letzten Training. Meine Aufgabe ist es jetzt, mein Team auf dem Boden zu halten.“

Bernd Janning