LSV-Mädchen: „Goldenes Tor“ von Alina Jasic zum ersten Sieg

Lünen. (Jan-) Ihren ersten Sieg in dieser Saison feierten die B-Mädchen-Fußballerinnen des Lüner SV. Sie schlugen in ihrem Stadion Kampfbahn Schwansbell den Nachbarn SuS Derne mit 1:0. Das „Goldene Tor“ gegen den Tabellenneunten erzielte in der 31. Minute Alina Jasic.

Das Team um Trainer Alfred „Rocky“ Fiege traf damit zum ersten Mal in dieser Serie und ist mit vier Punkten und 1:9 Toren jetzt Siebter der Tabelle. Das Unentschieden glückte ebenfalls in Schwnasbell mit einem 0:0 gegen die TSG Fußball Herdecke. Ein guter fünfter Platz wie im letzten Jahr ist erreichbar.

Weiter geht es erst für Lünen in der Meisterschaft am 31. Oktober um 10 Uhr beim Dritten SpVg Hagen.