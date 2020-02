LSV muss auf Sodingen aufpassen

Lünen. (Jan-) Weiter in Abstiegsgefahr ist in der 3. Fußball-Bundesliga der SC Preußen Münster. Im Duell der beiden Gründungsmitglieder der Bundesliga verlor er sein Heimspiel gegen den MSV Duisburg mit 1:4. Nicht bei den Preußen im Aufgebot war der Borker Jungstürmer Joel Grodowski.

Auch beim Spitzenreiter der Regionalliga, Rödinghausen, fehlte beim 2:0 in RW Essen mit dem Lüner Felix Backszat beim Sieger ein heimischer Akteur. Es trafen Simon Engelmann und Björn Schlottke.

Neunter ist die U23 des Bundesligisten Borussia Dortmund. Das Team um den Lüner David Solga brachte vom Sechsten Alemannia Aachen immerhin ein 3:3 mit.

In der Westfalenliga ist zumindest eines der zwei Nachspiele des SV Sodingen terminiert. Gegen Hohenlimburg wird am Donnerstag, 13. Februar, um 19.30 Uhr nachgesessen. Der Termin für die Begegnung gegen Erkenschwick ist noch offen.

In beiden Begegnungen hat des SVS Heimrecht. Sodingen ist Vorletzter mit 12 Punkten und hat diese zwei Spiele weniger als der LSV, der mit 13 Zählern mit Rang 13 auf einem Nichtabstiegsplatz steht.