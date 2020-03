LSV-Pokal-Pleite im „Geisterspiel“

Von Bernd Janning

Kreis-Pokal DO, 6. Runde

TuS Bövinghausen - Lüner SV 4:1) (2:0) - Die Pokalträume des Fußball-Westfalenligisten Lüner SV sind ausgeträumt.

Keine halbe Stunde dauerte es bei diesem „Geisterspiel“, wegen des Corona-Virus waren keine Zuschauer zugelassen - da führt der Landesliga-Zweite gegen den Westfalenliga-Dreizehnten schon mit 2:0 nach einem Doppelschlag in der 27. und 29. Minute.

Talha Temur verkürzte noch auf 1:2. Doch der Gastgeber schlug in der Schlussphase noch zweimal zu.

Quo vadis, LSV? Wohin gehst, oder besser, fällst du, Lüner SV?

Das Nachholspiel in der Meisterschaft t in YEG Hassel findet nicht, wie angekündigt, am 18. April, sondern am Mittwoch, 18. März, 19.30, statt.

TuSB: Pascal Königs- Sven Thormann, Benjamin Teichmöller, David Loheider, Pjer Radojcic, Sebastian Münzel, Deniz Fahi Batman, Andre Daniel Witt, Maurice Rene Haar, Denis Ramadan, Marko Onucka - Bank: Constantin Scholl, Philipp Rößler, Dino Dzoferoski, Danny Voß, Ali Mohamad Abou-Salek -Spielertrainer: Dimitrios Kalapakidis

LSV: Michel Josch - Felix Rudolf, Gianluca Reis, Matthias Drees, Philipp Rosenkranz, Noel Lahr, Nicolas Friedberg, Ali Bozlar, Talha Temur, Matthias Göke, Marcel Milosz - Bank: Alexander Ruscher, Dogus Can Acar, Sefa Ayaz - Trainer: Christian Hampel

Tore: 1:0 (27.) Mützel, 2:0 (29.) Onucka - Schiedsrichter: Marcel Skorupa

Kreis-Pokal Do, 5. Runde

Mengede - V. Kirchderne 3:2

SF Brackel - FC Roj 2:0

Kemminghausen - Brünninghausen 1:3

TuS Bövinghausen - RW Germania 5:3

Hellwg Lütgendortmund - Lüner SV 2:8

Sharri - TSC Eintracht 2:1

ASC Dortmund - TuS Eichlinghofen 4:2

Türkspor DO - W. Wickede 0:3

Kreis-Pokal DO, 6. Runde

SF Brackel - Türkspor DO 2:1

KF Sharri - Mengede 1:4

TuS Bövinghausen - Lüner SV 4:1

Brünningh. - ASC Dortmund k. Angabe

Kreis-Pokal-DO, 7. Runde, 1. - 30. 4. 20

SF Brackel - Mengede

TuS Bövinghausen - FC Brünninghausen/ASC Dortmund