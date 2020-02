LSV-Spiel in Hassel abgesagt

Von Bernd Janning



Lünen. Nachdem letzten Sonntag schon das Heimspiel des Fußball-Westfalenligisten Lüner SV (Foto) gegen Sinsen wegen des Orkans abgesetzt wurde, fällt jetzt auch das Abstiegsduell an diesem Sonntag bei YEG Hassel aus. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.

LSV-Trainer Christian Hampel: "Wir werden trainieren. Aus unserem Kader verstärkenwir ab unsere Zweite im Kampf um den Klassenerhalt in der Bezirksliga mit zwei U23-Akteuren und zwei weiteren Akteuren." Die Zweite hat Sonntag um 15 Uhr Heimrecht gegen den Siebten TuS Eichlinghofen.

Abgesetzt wurde in der Westfalenliga wegen der schlechten Witterungsverhältnisse auch für diesen Sonntag die Begegnung Sodingen gegen DSC Wanne-Eickel: Schon am Donnerstag war das Nachholspiel des SV Sodingen gegen Hohenlimburg gestrichen worden.

Mit jeweils nur 13 Punkten beginnt mit Lüner SV, Westfalia Wickede und FSV Gerlingen der untere Teil der Tabelle. Lünen steht dank des besseren Torverhältnisses dabei auf dem letzten Nichtabstiegsplatz. Wickede hält den Relegationsplatz, Gerlingen ist auf dem ersten der drei Abstiegsränge platziert. Sodingen und Hassel sind mit zwölf bzw. acht Punkten Vorletzter und Letzter. Vier Teams aus diesem Quintett bestritten schon 17 Spielen, Sodingen erst 15.

Nach augenblicklichem Stand spielen am Sonntag (16. 2., 15 Uhr) Wiemelhausen gegen Hohenlimburg, Sinsen gegen Finnentrop, Iserlohn gegen Wickede und Brünninghausen gegen Schüren. Um 15.15 Uhr treffen Neheim und Gerlingen aufeinander, um 15.30 Lennestadt und Erkenschwick. Hordel hat spielfrei.