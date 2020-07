LSV-Start mit Paukenschlag: Hampel im Duell mit Plechaty - Gedenkminute für „Nattu“

Von Bernd Janning

Lünen. Mit einem Paukenschlag eröffnet Fußball-Westfalenligist Lüner SV die Saison 2020/21 am Dienstag, 28. Juli,. um 19 Uhr auf dem Naturrasen im Stadion Kampfbahn Schwansbell mit einem ersten Freundschaftsspiel. Zu Gast ist mit dem FC Nordkirchen ein ambitionierter Bezirksligist, der, wie der Lüner SV gerne aufsteigen möchte.

Eine besondere Brisanz hat diese Begegnung aus mehreren Gründen. Der erste ist das Duell der Trainer: Christian Hampel und Mario Plechaty. Beide kennen sich durch und durch. Plechaty löste Hampel vor sechs Jahren beim LSV als Trainer ab, ging dann eine Saison zum TuS Iserlohn, während Hampel wieder den LSV übernahm.

In der jüngsten Vergangenheit wechselten immer wieder LSV-Spieler zum FCN, der das letzte freundschaftliche Aufeinandertreffen beider Teams am 18. Juli 2019 gewann. Dabei verloren die Lüner Löwen am Nordkirchen Schloss, von Ekiz Ersin als Vertreter von Marc Woller, der den LSV kurz trainierte, mit 0:4. Daniel Mikuljanac schoss dabei per Eigentor das 0:3.

Aber es zählt nicht das Gestern, sondern das Heute. Coach Hampel kann erstmals sein neues Team im Spiel präsentieren, von gestandene Routiniers wie David Loheider und Marius Kröner bis zu zahlreichen jungen Talenten, die um einen Stammplatz kämpfen.

Das Spiel beginnt mit einer Gedenkminute für den im Alter von nur 69 Jahren verstorbenen langjährigen LSV-Fußballer und Publikumsliebling „Nattu“ Hagedorn.

Das Kick gegen Nordkirchen bleibt nicht der einzige Leckerbissen der neuen Woche. Am Freitag um 19 Uhr stehen sich auf dem Platz in der Geist in einem Jubiläumsspiel der BV Lünen und der LSV gegenüber. Der Gastgeber feiert seinen 115., der Gast sein 75. Geburtstag. Ein WDR-Kamera-Team hat sich angesagt.

Zu den Bildern: Mit Christian Hampel und Mario Plechaty stehen sich zwei alte Kumpel als Trainer gegenüber. David Loheider und Marius Krömer gehören zu den neuen Routiniers, auf dessen Erfahrung der LSV jetzt setzt. Fotos Janning