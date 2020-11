LSV-Trainer- und Spieler Peter Machura 62

Lünen. (Jan-) Der Fußballer Peter Machura wird Dienstag 62 Jahre alt. Am 3. November 1958 geboren, konzentrierte er sich besonders auf den Lüner SV. Er war Spieler des damaligen Verbandsligisten (Foto) und Trainer der Ersten der Rot-Weißen, führte als Coach die Zweite der Rot-Weißen in die Bezirksliga. Heute coacht er noch die Altherren der Lüner Löwen. Mit der Ü40 des SV wurde er Westfalen- und Westdeutscher Meister. In Lünen trainierte er weiter die ersten Mannschaften von Westfalia Wethmar und BW Alstedde.