LSV trauert um Horst Reckert

Lünen. (Jan-) Die Fußballer des Lüner SV trauern um einen langjährigen treuen Freund und Helfer. Horst-Dieter Reckert (23. 5. 38 - 7. 2. 20) starb am Freitag letzter Woche im Alter von 81 Jahren. Reckert unterstützte stets den Vorstand, hatte immer ein offenes Ohr für die Belange der Spieler.

Die Trauerfeier findet am Freitag (15. 2. 20) um 11 Uhr in der St. Georg-Stadtkirche statt. Die anschließende Urnenbeisetzung folgt danach im engsten Familienkreis.