LSV Verletzten-Liste wird kleiner - Aber weiter kein Team-Training

Von Bernd Janning



Lünen. Still ruht der Platz. Neun Monate währt die Corona-Krise bereits. Zwei Wochen hält der zweite Lockdown schon an. An ein Ende ist auch zum Ende dieses Jahres 2020 nicht zu denken.

Betroffen sind unter den Sportlern auch die Fußballer. Während im Tennis Einzel erlaubt sind, geht im Fußball gar nichts. Warum dürfen diese nicht ohne Kontakt trainieren? Elfmeterschießen, Ecken reinschlagen, Freistoßvarianten üben?

„Wir müssen uns anders fit halten“, sieht es beim Westfalenligisten Lüner SV Cheftrainer Christian Hampel. Er hat für seine Spieler einen Aufgabenkatalog erstellt. Diesen bestimmen für dreimal die Woche drei Hauptpunkte. Diese sind im Laufbereich Ausdauer und Intervall. Dazu kommen Stabilitätsübungen.

Die Rückmeldung zu diesem Training schicken die Spieler. Hampel: „Wir arbeiten mit Apps. Das läuft im Großen und Ganzen gut. Personell sieht es schon besser auf. Von den Verletzten sind zum Beispiel Noel Lahr (Foto 1), Gianluca Reis (Foto 2) und Phil Rosenkranz Foto 3) wieder im Lauftraining. Nach und nach sind wieder alle dabei, bis auf Kapitän Matthias Drees.“ Damit wird mit „Matze“ (Spielszene, Mitte) nach dessen Kreuzbandriss noch bis ins Frühjahr einer der wichtigsten Stammspieler ausfallen.

Die sonst üblichen Wechsel zur Winterpause sind derzeit kein Thema. Der Cheftrainer: „Wenn unsere Verletzten alle zurückkommen, sind diese ja wie Neuzugänge für uns. Wie es in Corona-Zeiten weitergeht, ist nicht abzusehen. Mit Co-Trainer Marcus Reis werde ich dann beraten, wie wir weiter machen.“

Hampel geniest, wie viele andere, auch einmal die Zeit fast ohne aktiven Fußball. „Es ist relativ ruhig. Aber die Baumärkte und Möbelhäuser sind voll. Auch ich renoviere zu Hause.“

Ausfälle: Jörg Lemke (Riss Achillessehne, auf guten Weg nach vorn), Mohammad Alokla (noch 1 Spiel Sperre), Sascha Ernst (Meniskus-OP), Marius Kröner (Adduktoren und noch vier Spiele Sperre), Noel Lahr, Muskelbündelabriss, wieder im Lauftraining), Meris Memic (keine Ausreise aus Bosnien), Gianluca Reis (Adduktoren, Muskelbündelriss, wieder im Lauftraining), Matthias Drees (Kreuzbandriss, Ausfall bis Frühjahr 2021), Phil Rosenkranz (Bruch des Mittelfußes, wieder im Lauftraining.) und David Loheider (auf Kunstrasen verletzt).

Punkt-Spiele: Der LSV bestritt in der Westfalenliga 1 bisher bis zum 4. Oktober nur fünf Meisterschaftsbegegnungen. Sechs weitere Spiele bis Ende waren oder wurden abgesetzt. Die drei für Dezember vorgesehenen Spiele werden kaum stattfinden. Ob die drei restlichen Begegnungen der Saison am 14., 21. und 28. Februar stattfinden, ist offen.