LSVer „Ede“ Wolff 60 - einst coachte er Nuri Sahin

Von Bernd Janning

Lünen. 60 Jahre wird am heutigen Freitag (15. 1. 2021) Heinrich, genannt „Ede“, Wolff. Seit über 30 Jahren schlägt sein Herz für die Fußballer des Lüner SV.

Wolff wuchs in Polen auf, war dort U18-Nationalspieler. Als Senior spielte er beim früheren zweimaligen polnischen Meister Polonia Bytom (Beuthen) und beim damaligen 2.-Ligisten Korona Kielce (Kronstadt).

1986 wanderte er aus Polen aus, unterstützte ab 1987 den Lüner SV in der Verbandsliga als Libero, wechselte später nach Weil am Rhein.

2004 meisterte Wolff die B-Lizenz Prüfung als Trainer und coachte danach die Dortmunder Kreisauswahl. Unter seiner Leitung übten die späteren Profis Nuri Sahin (Borussia Dortmund, Werder Bremen, Unterstützer des einstigen Konkurrenten des Lüner SV in der Westfalenliga und heutigen Oberligisten RSV Meinerzhagen) und Marc-Andre Kruska (u. a. Energie Cottbus, Brügge).

Ab August 1998 war Wolff Trainer des B-Ligisten BV Lünen 05. Er löste dort Karl-Heinz „Stoppel“ Reismann ab, der aus beruflichen Gründen aufgehört hatte. Gleichzeitig lief er für die Altherren des LSV auf.

2007 übernahm er den TuS Niederaden nach dessen Abstieg in die B-Liga, führte diesen 2009 in die A-Klasse zurück. Im Februar 2010 verließ er den TuS und heuerte einen Monat später als Jugend- und Senioren-Trainer beim SuS Kaiserau an. Dort wurde er im Oktober von Bernd Schawohl, auch einst Trainer bei den Senioren des Lüner SV, abgelöst.

2014 kehrte er als Co zum TuS Niederaden zurück, schloss sich dann aber schnell wieder dem Lüner SV an. Dieser wollte ihn schon im Sommer als Jugendcoach verpflichten. Doch da hatte Wolff schon dem TuS Niederaden zugesagt und hielt dort sein Wort.

Bei den Lünern spielte er einst mit dem heutigen Vorsitzenden Imdat Acar, dem heutigen Altherren-Trainer Peter Machura und Milan Mikuljanac zusammen.

Bartosz Wolff trat als Fußballer in die Fußstapfen seines Vaters, lief auch Abwehr der Ersten des Lüner SV auf.