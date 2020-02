Lüner Bankdrücker auf Spitzenplätzen

Lünen. (Jan-) Mit über 100 Teilnehmern war der 20. Dortmund-Cup im Bankdrücken 2020 beim AC Goliath in Mengede wieder gut besetzt. Bestens schnitt auch das Lüner Trio (Foto v. l.) ab. Simone Oepen, Altersklasse 1 (AK1) -60 kg, siegte mit 45 kg. In der AK 2 bis 93 kg überzeugte Wolfgang Starost mit 150 kg und wurde mit Platz zwei belohnt. Ebenfalls auf Platz zwei drückte sich Kay Sascha Budde (AK1, -120 kg) mit 165 kg. Da immer mehr Athleten aus Westfaen und Rheinland an diesem beliebten Wettbewerb teilnehmen, wird dieser künftig unter dem Namen NRW-Cup ausgerichtet.