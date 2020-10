Lüner Jungs: Dominik Deppe verletzt sich am Sprunggelenk

Lünen. (Jan-) Auch die Tabelle der Fußball-Verbandsliga 2, noch im letzten Jahr die Liga des Lüner SV, wird ungerader. Am Wochenende mit den Begegnungen Wickede gegen Hassel und Dröschede gegen Hordel zwei Spiele aus.

Für bis zu acht Wochen wird Dominik Deppe ausfallen. Deppe war mit Beginn dieser Saison vom Lüner SV zum FC Brünninghausen (6.) gewechselt. Jetzt musste er mit Außenbandriss am Sprunggelenk beim 2:2 bei Concordia Wiemelhausen in der 63. Minute ausgewechselt.

Der FCB kassierte den Ausgleich in der sechsten Minute der Nachspielzeit. Für den Gastgeber lief bis zur 74. Minute der Ex-LSVer Dennis Adamczok auf.