Lüner Jungs: Stenzel verliert mit Oberhausen

Lünen. (Jan-) Keine Überraschungen gab es in den beiden Freitag-Spielen der Fußball-Regionalliga West.

3.-Liga-Absteiger Fortuna Köln verbesserte sich mit einem 1:0 gegen den ehemaligen Bundesligisten Rot-Weiß Oberhausen auf den vierten Rang. Beim Verlierer stürmte der Lünen-Horstmarer Vincent-Luis Stenzel bis zur 86. Minute.

Wegberg-Beeck setzte sich gegen 3.-Liga-Absteiger Sportfreunde Lotte ebenfalls mit 1:0 durch. Lotte bleibt als 19. auf dem zweiten der fünf Abstiegsplätze.

Der Sieger, für den in der Saison 1999/00 der spätere Spieler und Trainer des Lüner SV, Mario Plechaty, auflief, kletterte auf Rang elf. Plechaty lief auch einmal für Borussia Dortmund in der Bundesliga auf und liegt derzeit mit dem FC Nordkirchen 1926 in der Bezirksliga 9 auf Rang eins.