Lüner SV Volleyball Damen 1 : SG Datteln

Der Tabellenführer begrüsst den Tabellen-5ten SG Datteln in der Sporthalle des Gymnasium Altlünen. Nach dem klaren Hinrundensieg scheint das eine klare Angelegenheit zu werden.

Aber: Datteln überrascht immer mal wieder mit Siegen und Satzgewinnen gegen Spitzenteams. Die Lüner Löwinnen müssen also hellwach sein...Wer Lust und Laune hat, ist zur Unterstützung der Mannschaft herzlich in der Sporthalle des Gymnasium Altlünen willkommen - Eintritt frei!