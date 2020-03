Die im Stadionheft geäußerte Hoffnung auf den 3. Sieg der Saison musste die Zweitvertretung des Lüner SV trotz Verstärkung spätestens in der 34. Minute begraben. Zwar hatten die Rot-weißen in der 4. Minute die erste Großchance, als Kemmingshausens Torwart den Ball nach vorne abprallen ließ, konnten sie aber nicht nutzen. Danach dominierte der VfL Kemminghausen, in der 7. Minute fiel das 0 : 1 durch Jonas Keimer, nur 10 Minuten später traf Nico Höhme zum 0 : 2 und in der 34. Minute erhöhte abermals Keimer per Kopfball zum 0 : 3 Halbzeitstand. Zu diesem Zeitpunkt hätte es aber auch schon 0 : 5 stehen können. In der zweiten Halbzeit wollte der Lüner SV noch einmal angreifen, aber Kemminghausen war nach dem miserablen Freundschaftsspiel gegen BW Hckarde vom letzte Dienstag wie ausgewechselt, so dass die Lüner kaum aus ihrer Hälfte kamen. In der 59. Minute traf Mustafa Can Dergerli zum 0 : 4 Endstand.