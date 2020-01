Lüner SV mit A und C Stadtmeister - Mädchen Vize

Lünen. (Jan-) Zweimal Stadtmeister in der Halle wurden die Jugend-Fußballer des Lüner SV. Die Löwen gewannen mit der A und der C. Dazu kommen ein dritter Rang bei den B-Juniorinnen und ein vierter bei der B. Die E der Rot-Weißen schied in der Vorrunde aus. Eine D wurde nicht gestellt.

Erfolgreichster Verein war der TuS Westfalia Wethmar. Dieser sicherte sich den Titel bei der B- und E-Jugend sowie bei den B-Juniorinnen. Dazu kommen zwei zweite (C, D) und ein dritter Platz (A).

Eine Stadtmeisterschaft feierte der BV Brambauer mit der D. Dazu kommen zwei dritte (B + C) und ein vierter Rang (E). Dreimal Zweiter (A, B + E) und einmal Vierter (C) wurde Blau-Weiß Alstedde. Für den SV Preußen sprangen ein dritter und ein vierter Platz (A + D), wie auch für den VfB 08 Lünen (E + D), heraus. Einen dritten Rang sicherte sich auch die Jugendspielgemeinschaft der B-Juniorinnen mit VfB/Preußen Lünen.

Die Bilder zeigen die Erfolgsteams der A- und C-Jugend und die B-Juniorinnen mit Trainer Alfred „Rocky“ Feige.

Lüner Hallenstadtmeisterschaft der Fußball-Junioren

A-Junioren

Lüner SV – Westfalia Wethmar 2:4 - Echamlali 2

BW Alstedde – SV Preußen Lünen 5:3

Lüner SV – BW Alstedde 3:2 - Echamlali, Elieyi 2

Westfalia Wethmar – SV Preußen Lünen 4:1

SV Preußen Lünen – Lüner SV 3:8 - Nahji 3, Elieyi 2, Bouhadi, Hahn, Abidi

BW Alstedde – Westfalia Wethmar 4:1

1. Lüner SV 3 2 0 1 13:9 6

2. BW Alstedde 3 2 0 1 11:7 6

3. TuS Westfalia Wethmar 3 2 0 1 9:7 6

4. SV Preußen Lünen 3 0 0 3 7:17 0

LSV: Stojan Pusonja - Marouan Hedi Abidi, Malick Badjie, Mohamed Bouhadi, Hasan Kakhishvili, Sefa Elieyi, Luca Hahn, Amin Echamlali, Bersan Aga Düzgün, Anouer Nahji, Yusuf Demirer, Dusan Pusonja - Trainer: Frank Heyere + Luca Breuker

B-Juniorinnen

Westfalia Wethmar – Lüner SV 7:0

SG Preußen/VfB Lünen – Westf. Wethmar 0:9

Lüner SV – SG Preußen/VfB Lünen 3:0 - Sema Kaya 2, Aleyna Erdogan

1. TuS Westfalia Wethmar 2 2 2 0 16:0 6

2. Lüner SV 2 1 0 1 3: 7 3

3. SV Preußen/VfB Lünen 2 0 0 2 0:16 0

B-Junioren

Platz 3: BV Brambauer –Lüner SV 4:0

Platz 1: BW Alstedde – Westfalia Wethmar 4:5 n.N.

LSV: Ahmet Tufan - Serat Kirik, Ertrugul Günes, Bekir Yildiz, Bartu Boskus, Kobeman Noel Atta, Ali Boyyraz, Dominik Baruth, Orhan Atik, Jerome Steenbuckh, Meiko Tigges - Trainer: Luca Breuker

C-Junioren

Platz 3: BW Alstedde –BV Brambauer 3:4 (2:3)

Platz 1: Lüner SV –Westfalia Wethmar 3:2 (1:2) - Wisowski, Bevab, Berber

LSV: Robin Christian Schauer/Ahmet Hasan Samanci - Kacpar Wisowski, Eldar Bevab, Ibrahim Berber, Seweryn Blazej Macura, Emre Muhammed Toplar, Ermin Pandzic, Yigit Burhan Gül, Matteo Nejdrowski, Ali Kerim Kesgin, Johannes Kuk, Anes Masic - Trainer: Daniel Kropp

D-Junioren

Platz 3: VfB Lünen – Preußen Lünen 0:2 (0:1)

Platz 1: Brambauer –Westf. Wethmar 4:3 n.N. (2:2, 1:0)

E-Junioren

Platz 3: BV Brambauer – VfB Lünen 3:4 (1:2)

Platz 1: Westfalia Wethmar – BW Alstedde 1:0 (1:0)

Der LSV um Trainer Mohamed Bouhadi schied in der Vorrunde aus.

Hier die Übersicht über alle Sieger und die vorderen Plätze aus dem letzten Jahr:

A 1. WW, 2. BWA, 3. LSV, 4, SVP, 5. BV 05

B 1. BWA, 2. WW, 3. SVP, 4. BVB

C 1. BWA - WW 5:3, 3. LSV - SVP 5:2

D 1. SVP - BVB 3:2, 3. WW- BWA 5:0

E 1. SVP - WW 2:0, 3. BV 05 - BVB 4:1