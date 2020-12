Lünern Felix Backszat und Sandro Plechaty glückt Pokal-Sensation

Lünen. Als einziger 4. Ligist erreichte mit Rot-Weiss Essen der Spitzenreiter der Regionalliga West einen Tag vor Heiligabend das Achtelfinale des DFB-Pokals. Der Traditionsverein mit den beiden Lünern Felix Backszat und Sandro Plechaty sorgte in seiner Arena an der Hafenstraße mit einem 3:2 über den 2.-Ligisten Fortuna Düsseldorf für die Sensation.

Torjäger Simon Engelmann, mit Backszat zu Beginn der Saison vom Klassenkonkurrenten SV Rödinghausen gekommen, erzielte für den bis in die Haarspitzen motivierten Gastgeber das 1:0. Plechaty (47.) hatte Pech nach einer Engelmann-Vorlage, hätte schon frühzeitig auf 3:1 erhöhen können. Backszat wurde in der Schlussphase eingewechselt.

Essen hatte in der ersten Runde schon sensationell 1.-Liga-Aufsteiger Bielefeld aus dem Pokal geworfen. ©textfotojanning