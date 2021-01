Marvin Raab fünfter LSVer bei Türkspor

Lünen. (Jan-) Beim Westfalenligisten Lüner SV kämpften sie vergebens um einen Stammplatz. So auch Marvin Raab. Der Torwart ist aktuell der fünfte Ex-Fußballer des LSV, der sich dem Landesligisten Türkspor Dortmund.

Vor im wechselten schon die drei Mittelfeldspieler Florian Juka (16 - 18 LSV, Archiv-Szene), Alihan Kurgan und Ilja Petreian (beide 17/18 LSV) und danach Abwehrmann Viktor Siljeg (18/19 LSV) nach Dortmund.

Jetzt in der Winterpause kam Raab in das Team um Trainer Dimitrios Kalpakidis. Der Schlussmann wechselte zuletzt nur innerhalb der Westfalenliga. Er kam vom FC Iserlohn zum LSV und bestritt für diesen in der Serie 18/19 neun Spiele. Dann wechselte er zu den vom Ex-LSVer Marko Schott trainierten Wickedern, kam dort zweimal zum Einsatz. Als jetzt mit Frederic Westergerling von Westfalenliga-Aufsteiger TuS Bövinghausen ein vierter Keeper verpflichtet wurde, ging er zu Türkspor. Im Kampf um den Stammplatz im Kasten erwartet ihn dort ein Duell mit Muhammed Acil, einem der besten Torleute in Dortmund.