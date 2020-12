Auf der Suche nach neuen Ideen:

Trotz Corona aktiv bleiben und zusammen Sport treiben ist in diesen Zeiten nahezu unmöglich. Ob dies dennoch im nächsten Jahr zumindest ansatzweise möglich werden kann, versucht die Fit Mix und "Ran an die Geräte"-Übungsleiterin Miriam Badejo vom TV Eintracht Brambauer auszuprobieren. Wie berichtet (in den eigenen 4 Wänden und doch gemeinsam Sport treiben ) hat sie zusammen mit ihrer Tochter an einer Aktion des Westfälischen Turner-Bundes teilgenommen, um Online das Kinderturnabzeichen abzulegen. Neben dem Spaß an der Aktion konnte sie einen ersten Einblick in diese Form des "Übungsbetriebs" bekommen.

Athletendisco im eigenen Wohnzimmer:

Nun folgte die zweite Aktion in diese Richtung, die Teilnahme an einer Athletendisco im eigenen Wohnzimmer. Während auf dem Bildschirm die Übungsleiter*innen des WTB nach fetziger Musik die entsprechenden Übungen vormachen, kann man sich vor dem Bildschirm so richtig auspowern.

Sei es durch Sprünge vom rechten auf das linke Bein, durch Drehungen auf der Stelle oder durch Bewegungen aus dem Ballett. Spaß gemacht hat es den Tanzmäusen auf jeden Fall.

Ob es möglich ist, ein Angebot in dieser Richtung ins Programm aufzunehmen, wird sich zeigen, denn dazu sind einige Voraussetzungen notwendig.

