Endlich ist es soweit:

Am Montag, den 23. August nehmen die ersten Übungsgruppen beim TV Eintracht wieder den Betrieb auf.

Step-Aerobic

Den Anfang macht die Step-Aerobic unter der Leitung von Katja Pohle. Nach über einem Jahr Pause sollen um 19 Uhr sollen die ersten Schritte über die Bretter erfolgen. Natürlich startet Frau Pohle zunächst moderat, damit es keine Verletzungen gibt.

Step-Aerobic macht den Anfang - natürlich mit Abstand

hochgeladen von Martina Seeliger

Fit for life - die Montagsfrauen:

Als zweite Gruppe stehen die Montagsfrauen wieder in der Halle. auch hier wird Carmen Damaschke erst einmal schauen, was ihre Damen noch so drauf haben.

hochgeladen von Martina Seeliger

Teilnahme nur Geimpft - Genesen oder Gestestet:

Eine Teilnahme am Übungsbetrieb ist nur geimpft, genesen oder getestet möglich, der Nachweis muss zu Beginn der Übungsstunde nachgewiesen werden.

Bitte denken Sie zudem daran, im Sportzeug zum Übungsbetrieb zu kommen.

Näheres zum Verein und seinem Angbot finden Sie auf der "Homepage des TVE ".

Halten Sie Abstand und bleiben Sie gesund, damit wir regelmäßig zusammen Sport treiben können.